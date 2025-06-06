Подмосковные приставы взыскали 200 тысяч рублей компенсации с психбольницы

Судебные приставы взыскали 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 68-летнего жителя Подмосковья. Его незаконно положили в психбольницу и не давали связаться с близкими и адвокатом. Мужчина обратился в суд, сообщили в пресс-службе ГУФССП региона.

По данным следствия, гражданина дважды в недобровольном порядке клали в лечебницу. Процесс осуществляли в период апелляции в городском суде. Впоследствии эти решения признали незаконными и отменили.

Суд счел действия сотрудников медучреждения неправомерными и удовлетворил требования мужчины о взыскании. Однако добровольно больница деньги за моральный ущерб возмещать не захотела. Из-за этого сотрудникам ГУФССП пришлось оштрафовать лечебницу и запретить действия с принадлежащим ей имуществом.

В течение месяца после примененных санкций полную сумму компенсации перечислили на счет гражданина.