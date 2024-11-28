Росгвардия и СОБР задержали в Подмосковье похитителей строительной техники

Росгвардейцы при поддержке СОБР задержали в Московской области участников преступной группы, которых подозревают в краже экскаватора-погрузчика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по региону.

По ее данным, в совершении преступления подозревают трех ранее судимых граждан. Злоумышленники подобрали ключи от замка зажигания строительной техники и угнали ее в город Пушкино. Ущерб от их действий составил 13 миллионов рублей.

В пресс-службе отметили, что преступники планировали продать экскаватор. Подозреваемых задержали по местам их проживания, против них возбудили уголовное дело. Похищенный экскаватор вернули владельцу.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира, который скандалил в московском алкомаркете. Мужчина разбил три бутылки и угрожал посетителям и сотрудникам магазина расправой.