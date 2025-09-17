Прокуратура Лыткарина возбудила дело из-за нарушений в работе электросетей

Прокуратура Лыткарина проверила работу электросетевого оборудования и выявила проблемы. Оказалось, что из-за изношенных сетей и нарушений правил эксплуатации происходили перепады напряжения. Это приводило к сбоям в работе систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

По итогам проверки в отношении энергосетевой компании и ее должностного лица возбудили дела об административных правонарушениях. Ростехнадзор признал их виновными и назначил штрафы на общую сумму 22 тысячи рублей.

Кроме того, прокуратура внесла представление директору филиала компании, которое уже рассмотрели и удовлетворили. В результате вмешательства приняли меры для устранения нарушений, а также обновили перечень работ по капитальному ремонту.