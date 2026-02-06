Прокуратура контролирует расследование отравления газом в Видном

Днем 29 января 2026 года в квартире на первом этаже жилого дома на улице Садовая обнаружили тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. В квартире этажом выше было найдено тело 82-летнего пенсионера, а его супруга находилась без сознания.
По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление угарным газом из-за неисправности газовой колонки в квартире на первом этаже. Супруге пенсионера оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, контролирует Видновская городская прокуратура.
