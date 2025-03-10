Пройти диспансеризацию жители Пушкино смогут в фельдшерско-акушерском пункте

В рамках программы по повышению доступности медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов бригада Центра медицинской профилактики и мобильный маммограф Пушкинской клинической больницы имени профессора Владимира Розанова продолжают практику выездных медицинских осмотров. Специалисты на мобильном комплексе направляются в села и деревни округа, а также на предприятия и в организации для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

Главная цель этих выездов — обеспечить возможность жителям, проживающим в отдаленных районах, пройти необходимые обследования и получить консультации медиков. Мобильный фельдшерско-акушерский пункт и маммограф будут работать с 9:00 до 13:00.

11 марта мобильный ФАП приедет в деревню Алешино (ФАП № 2), мобильный маммограф — в поликлинику № 9 в Ивантеевке.

12 марта мобильный маммограф — поликлиника № 1 в Пушкино.

13 марта мобильный ФАП посетит поселок Челюскинский (центр общей врачебной практики № 1), мобильный маммограф — поликлинику № 9 в Ивантеевке.

14 марта мобильный маммограф — поликлиника № 1 в Пушкино.

Для прохождения осмотра нужно иметь с собой паспорт, СНИЛС и страховой полис. В рамках диспансеризации пациенты заполнят анкету, сделают экспресс-анализ крови, ЭКГ, спирометрию, измерят внутриглазное и артериальное давление, а также получат консультацию врача.