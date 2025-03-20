Производство зубных паст и ополаскивателей запустили в Солнечногорске

В индустриалном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск запустили производство средств для полости рта. Компания WNT Production Group выпускает в Подмосковье зубные пасты, ополаскиватели и спреи для полости рта.

Новое производство стало частью крупного проекта, инвестиции в который составили миллиард рублей. WNT Production Group полтора года назад запустила в «Есипово» производство косметической продукции.

«Менее чем за год предприятию удалось на 70% увеличить производственные мощности, а также приступить к запуску новых производственных линий», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Теперь компания производит зубные пасты с разными эффектами и ароматами. В последнее время покупатели все чаще покупают средства гигиены в дозаторах, однако производство такого товара сложнее, чем в тюбиках. Для этого на предприятии модернизировали оборудование.

«В начале года мы расширили линейку профессиональных стоматологических средств, премиальных зубных паст с эксклюзивными вкусами и ингредиентами, а также приступили к производству зубных паст для животных», — рассказала генеральный директор WNT Production Group Кристина Бармина.

На предприятии установили современную технику, которая позволила оперативно начать выпуск новых продуктов. Рецептуру для паст и средств для полости рта разрабатывают в лаборатории, которая также расположена на территории индустриального парка. Так, компания начала выполнять полный технологический цикл.