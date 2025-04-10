Производство жизненно необходимых лекарств запустят в Дубне в 2026 году

Современное фармацевтическое производство запустят в Дубне. О планах реализовать масштабный проект сообщила компания «Аргументум Фарма».

Строительство комплекса на участке 2,3 гектара ведется с соблюдением актуальных требований к фармацевтическим производствам.

«Инвестиции в реализацию всего проекта увеличились с 1,8 до 2,2 миллиарда рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В проект вложили 150 миллионов рублей из регионального Фонда развития промышленности и 900 миллионов рублей — из федерального.

После выхода на полную мощность предприятие создаст не менее 100 новых рабочих мест для жителей Дубны.

На площади более восьми тысяч квадратных метров разместят два корпуса с «чистыми помещениями», где будут разрабатывать и производить жидкие лекарственные формы. На предприятии начнут выпускать кардиологические препараты, обезболивающие средства и жизненно важные импортозамещающие лекарства.

«Значительная часть оборудования, включая элементы инженерной инфраструктуры, системы контроля качества, специализированные производственные установки и вспомогательное оснащение, будут поставляться российскими компаниями», — подчеркнул генеральный директор «Аргументум Фарма» Олег Левченко.

Предприятие оснастят автоматизированными линиями розлива и упаковки, специальными сушками для производства препаратов методом сублимации, современные системы контроля качества.

Все производственные процессы будут соответствовать строгим международным стандартам.

Первую очередь предприятия планируют запустить в начале следующего года. Полностью проект реализуют в течение четырех лет.