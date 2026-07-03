Производство женской одежды создаст 149 рабочих мест в Раменском в 2027 году

В Раменском округе идёт строительство производственно‑складского комплекса для выпуска женской одежды. Объём вложений в проект достигнет 670 миллионов рублей, а после запуска на предприятии появится 149 новых рабочих мест. Об этом сообщили а региональном стройнадзоре.

Общая площадь комплекса превысит 22,3 тысячи квадратных метров. В нём разместятся как производственные, так и складские помещения. На площадке организуют полный цикл изготовления продукции: специалисты будут заниматься разработкой коллекций и подготовкой лекал, раскроем ткани, пошивом изделий, контролем качества, а также упаковкой и хранением готовой одежды. Предприятие планирует работать в две смены.

Строительный процесс находится под надзором Главгосстройнадзора Московской области. Инспекторы ведомства уже провели проверку объекта. Сейчас строительная готовность комплекса составляет 45 %: на площадке активно ведут работы по устройству ограждающих конструкций. Завершить возведение объекта намерены в марте 2027 года.