Производство взрывобезопасных лифтов запустили в Подмосковье

Завод «ПУЛЬС» (входит в ГК LIFT-IMPORT) в Мытищах начал выпускать эксклюзивную продукцию — лифты, которые можно использовать в том числе на объектах с высоким риском взрыва или пожара. Компания уже принимает заказы на оборудование для таких объектов, о чем рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в разработку и производство взрывобезопасных лифтов на заводе „ПУЛЬС“ составили 60 миллионов рублей. Производственные мощности предприятия позволят выпускать до 100 уникальных подъемников ежегодно», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Безопасность лифтов обеспечивается за счет герметичной оболочки, искробезопасных электрических цепей и специальных кабелей.

«Это штучный продукт. Каждый проект уникален и зависит от параметров здания и специфики предприятия. Контракты заключаются индивидуально, а документация может занимать сотни страниц», — отметил генеральный директор завода «ПУЛЬС» (PULS ®) Артем Исаев.

При изготовлении таких лифтов используют материалы с минимальным риском трения и нагрева. На заводе активно применяют отечественные материалы и компоненты.