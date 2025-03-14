Производство высокоточных спортивных винтовок запустят в Подольске в 2027 году

Компания «Маштех» запустит в Подольске предприятие, на котором будут выпускать высокоточные спортивные пневматические винтовки и гидравлику для горно-шахтного оборудования. В проект инвестируют 50 миллионов рублей.

Производство позволит создать 30 новых рабочих мест.

«После выхода на полную мощность на предприятии будут выпускать 1,6 тысячи спортивных винтовок и три тысячи комплектов силовой гидравлики ежегодно», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Земельные участки общей площадью 2,3 гектара инвестор получил на льготных условиях.

«Строительство будет осуществляться в два этапа: сначала будут построены три производственных помещения по 1000 квадратных метров для размещения имеющегося станочного парка, техпроцессов и материалов, в рамках второй очереди возведут еще два цеха для размещения нового станочного парка и технологических цепочек», — пояснил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

Производство планируют запустить в 2027 году.