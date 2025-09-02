Производство восточных сладостей запустят в Подольске в 2025 году

В Подольске завершается строительство завода по производству восточных сладостей — готовность объекта достигла 90%. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

Сейчас рабочие завершают отделку и устанавливают современное оборудование, которое позволяет загружать сырье на входе и получать готовую продукцию на выходе без лишних этапов. Трехэтажное здание площадью 11 тысяч квадратных метров будет выпускать лукум, печенье, сухофрукты, ореховые пасты и жевательные конфеты. Завод сможет производить более 169 тысяч килограммов сладостей в день, а в год — свыше 55 тысяч тонн.

Завершить работы планируют к концу 2025 года, а первые сладости из Подольска поступят в магазины в начале 2026 года.