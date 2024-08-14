Производство водоочистного оборудования расширят в Солнечногорске в 2025 году

Компания «НПО Экосистема», занимающаяся производством водоочистного оборудования для промышленных и коммунальных организаций, расширяет свое предприятие в Солнечногорске. Компания была основана в 2018 году и за это время успела наладить поставки более чем в 30 регионов России, а также в страны ближнего зарубежья.

В рамках расширения предприятия запланировано строительство нового производственного корпуса с общими инвестициями в размере 81 миллиона рублей. Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что на сегодняшний день строительные работы завершены на 95%.

«Запуск нового предприятия запланирован на 3 квартал 2025 года», — отметила Зиновьева.

Расширения производства создаст свыше 20 новых рабочих мест для жителей городского округа. Кроме того, «НПО Экосистема» занимается не только производством очистных сооружений, но и разработкой полного комплекта конструкторской документации, подбором технических решений и проведением заводских испытаний.

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