Производство устройств для защиты от скачков напряжения запустили в Подольске

Компания innel впервые пригласила специалистов и журналистов на свое новое производство в Подольске. Современный завод полного цикла площадью около тысячи квадратных метров обладает мощностями, позволяющими выпускать до 30 тысяч систем релейной защиты.

Предприятие уже сейчас ежемесячно производит до семи тысяч изделий. Процесс создания продукции, от идеи до готового изделия, сосредоточен в одном месте и задействует около 10 различных участков.

Для гостей организовали экскурсию по цехам. Основатели и ведущие инженеры компании лично общались с посетителями, отвечая на самые сложные технические вопросы.

«Мы открываем не просто завод, а „инженерный хаб“. Одна из целей компании — стимулирование развития конкурентной среды на рынке электротехнического оборудования. А приглашение экспертов отрасли — это возможность услышать конечных потребителей и создать для них лучший продукт», — подчеркнул генеральный директор innel Сергей Паршиков.

Компания специализируется на разработке и производстве передовых систем релейной защиты, предназначенных как для профессионалов, так и для конечных пользователей.

В первой линейке продукции представлены пять типов реле контроля напряжения — компактных устройств, которые устанавливают в обычный электрощиток для надежной защиты бытовой техники и оборудования от перепадов напряжения в сети.

Также существуют версии со встроенным Wi-Fi-модулем, позволяющим управлять электроснабжением дистанционно.