Производство упаковки модернизируют в Ленинском округе благодаря льготному займу

Производитель картонной упаковки «Харменс Молоково» продолжает укреплять позиции и развиваться за счет обновления производственной базы. Фабрика в Ленинском округе благодаря льготному финансированию со стороны Фонда развития промышленности Подмосковья закупила современное оборудование.

Техника необходима для расширения возможностей типографии.

«Общий объем инвестиций в проект составляет 46,5 миллиона рублей. ФРП МО одобрил компании льготный заем в размере 30 миллионов рублей под 3% годовых сроком на пять лет. Проект планируется реализовать в четвертом квартале этого года», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Фабрика ежегодно выпускает свыше 27 миллионов листов картонной продукции. Запуск нового оборудования позволит нарастить объем выпуска до 30 миллионов.

Изменения дадут возможность не только увеличить производственные мощности, но и улучшить качество продукции, а также расширить ассортимент упаковки.

На предприятии используют разные виды материалов, в том числе макулатурный и целлюлозный картон, что позволяет выпускать свыше 40 разновидностей товара.

«Хрменс Молоково» систематически вкладывает средства в совершенствование производства, что напрямую отражается на высоком качестве готовой продукции.

Предприятия Подмосковья имеют возможность оформить льготные займы в Фонде развития промышленности региона под ставки от 0,5% до 5% годовых сроком до семи лет. Более подробная информация о программах доступна на сайте.