Производство упаковки и полимерных изделий расширят в Солнечногорске

Фонд развития промышленности Московской области утвердил выделение льготного займа для компании «Кадо-Прим». Средства будут использованы на расширение действующего предприятия в городе Солнечногорск, занимающегося производством пластиковой упаковки и полимерных изделий.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что региональный ФРП утвердил запрос на получение льготного займа компанией «Кадо-Прим» для развития упаковочного производства. Инвестор получит 135 миллионов рублей из фонда, а общий объем вложений в проект составляет около 200 миллионов рублей.

«За счет расширения производства дополнительно на предприятии появится около 10 новых рабочих мест. Реализовать проект инвестор рассчитывает в течение года», — добавила Зиновьева.

В рамках инвестиционного проекта компания планирует приобрести и ввести в эксплуатацию оборудование для производства термоформировочной ленты, которая используется для изготовления пищевой упаковки, и коррексов — специальных паллетов с отдельными ячейками для пищевой продукции.

Подробную информацию о программах фонда и условиях выделения льготных займов можно найти на официальном сайте.

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