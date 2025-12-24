Производство упаковки для напитков расширят в Чехове в 2026 году

Компания «МолоПак», выпускающая асептические картонные упаковки формата TetraPak для жидких пищевых продуктов длительного срока хранения, расширяет производство в Чехове. Предприятие планирует открыть третью площадку в округе.

Второй производственный комплекс компания запустила в Подмосковье ранее в этом году. Участие в церемонии принял президент России Владимир Путин, который подключился к мероприятию онлайн.

«Площадь объекта составит 15 000 квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в сумму около 2.1 миллиарда рублей. Запуск комплекса запланирован на середину 2026 года», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компании предоставили два земельных участка на льготных условиях. Их общая площадь составляет 4,3 гектара. Запуск нового комплекса позволит увеличить производственные мощности предприятия до четырех миллиардов упаковок в год — в два раза.

«Наша компания выпускает упаковку для продукции длительного срока хранения уже более 10 лет. Производство осуществляется по собственной технологии. Важно отметить, что более 90% используемого для производства сырья — российское. А портфель нашей компании насчитывает свыше 20 видов асептических упаковок», — пояснил учредитель, управляющий директор «МолоПак» Тимур Гущин.

По его словам, сейчас на предприятии трудятся 228 человек. Когда третий комплекс запустят, количество сотрудников увеличится до 330.

«МолоПак» — первая отечественная компания, которая начала производить асептическую упаковку для жидких продуктов с длительным сроком хранения.