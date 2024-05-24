Производство теплоизоляционных плит запустили в Ступине

Компания «Кералайт» начала выпускать строительный утеплитель «Аэроконтур» в городском округе Ступино. Помощь в подборе участка для производственной площадки оказала Корпорация развития Московской области.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта „Кералайт“ составляет порядка 400 миллионов рублей. В конце 2023 года компания запустила цех по производству архитектурного декора, а в этом году на предприятии завершили пусконаладочные работы оборудования по производству теплоизоляционных плит и уже приступили к выпуску первой продукции», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии создано свыше 40 рабочих мест. Вывести цех на полную мощность планируется до конца 2024 года.

«Материал нашей продукции не воспламеняется и является экологически безопасным, что подтверждается протоколами испытаний и сертификатами соответствия. При выходе на проектную мощность и график в несколько смен, объем выпускаемой продукции в сутки увеличится до 500 кубометров», — отметила директор производства «Кералайт» Елена Ванышева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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