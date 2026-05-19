Производство сыров с плесенью запустят в Истре

В Истре построили новый производственный корпус компании «Фермер Олег Сирота». Предприятие получило разрешение на ввод в эксплуатацию современного цеха, где будут производить сыры с плесенью.

Объем инвестиций в реализацию проекта составил 163 миллиона рублей.

Расширение производства связано с растущим спросом на продукцию подмосковной сыроварни. На первом этапе новый комплекс сможет перерабатывать свыше 400 тонн молока ежегодно, а после выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать около 40 тонн деликатесных сыров в год. Благодаря запуску нового объекта в округе дополнительно создали 20 рабочих мест.

Сыроварня ведет свою историю с 2015 года. За это время она превратилась в крупный агротуристический проект. Сегодня на территории комплекса работают производственные площадки, ферма, кафе и площадка гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир», который ежегодно собирает тысячи гостей и производителей со всей страны. Предприятие регулярно расширяет ассортимент, разрабатывая новые сорта.

Одной из особенностей нового проекта стало создание автоматизированного хранилища с современными системами поддержания микроклимата. При этом значительная часть оборудования ориентирована на импортозамещение. В частности, климатические установки для поддержания необходимой температуры и влажности будут производиться в Шаховской.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнули, что развитие производства в Истре демонстрирует эффективность сочетания частных инвестиций, современных технологий и поддержки отечественных производителей оборудования.