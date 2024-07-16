Производство сухого душа для военных нарастили в Пушкино

Компания «Пластик Он Лайн» в четыре раза увеличила объем производства наборов для сухого душа. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За год объем выпускаемой продукции увеличился с 300 тысяч до 1,2 миллиона единиц в месяц. Вместе с ростом производственных мощностей на предприятии значительно увеличилось и количество рабочих мест — с 20 до 150 человек», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Набор помогает военным поддерживать гигиену в полевых условиях. Внутри одноразовая губка, стик с чистой водой и пара сухих одноразовых полотенец. Воду выливают на губку и вспенивают ее. Далее намыливают тело, а после просто вытираются сухими полотенцами, так как средство не требует смывания.

«В рамках действующего гособоронзаказа свою продукцию мы поставляем в зону СВО. В ближайшее время мы планируем нарастить производственные мощности», — рассказал генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».