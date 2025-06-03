Производство сухих трансформаторов запустят в Подольске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов посетил современные производственные цеха предприятия «Энергопром-Альянс», специализирующегося на выпуске электротехнического оборудования. В ближайшее время здесь планируется запуск нового производства сухих трансформаторов, что позволит создать несколько десятков новых рабочих мест.

Кроме того, компания готовится пройти аккредитацию в системе «Россети».

На предприятии работает свыше 250 сотрудников, а ассортимент выпускаемой продукции весьма разнообразен. «Энергопром-Альянс» осуществляет полный цикл производства — от разработки проектов до сервисного обслуживания, что соответствует современным требованиям и демонстрирует высокий уровень ответственности бизнеса.

«Рады, что компания выбрала именно Подольск для своего развития. Наш округ всегда был и будет надежным партнером для таких высококлассных предприятий. Уверен, впереди у „ЭП-А“ устойчивый рост, который укрепит электротехническую отрасль региона и всей страны», — сообщил Артамонов.