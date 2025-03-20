Производство станков для авиационной промышленности запустили в Коломне

В Коломне настроили серийное производство высокопроизводительных фрезерных голов ST-03 для станков тяжелого типа. Их используют в российской авиационной промышленности.

Производство наладили на заводе станкостроительного холдинга «СТАН», который входит в Госкорпорацию «Ростех».

«Эти изделия заменят импортные образцы. Аналогов фрезерным головам ST-03 среди российского оборудования нет», — отметили в станкостроительном холдинге «СТАН».

Двухосевые вилочные фрезерные головы ST-03 оптимизировали для работы с титаном. Этот материал важен в авиастроении. Голы способны обрабатывать крупногабаритные заготовки, включая детали крыла длиной до 24 метров.

«Конструкторы СТАНа создали российский аналог для замены импортных комплектующих в станкостроении. Это сложное наукоемкое изделие, которое обладает улучшенными характеристиками и обеспечивает высокую производительность. Такие разработки сегодня особенно важны для достижения технологического суверенитета страны», — отметил управляющий директор по станкостроению и особым проектам Госкорпорации Ростех Семен Якубов.

Инженеры спроектировали и запустили производство фрезерных голов всего за восемь месяцев. Первые станки с этими компонентами успешно прошли заводские испытания и внедрены в эксплуатацию.