Производство спорттоваров в Подмосковье выросло на 45% с начала года

Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

С начала года производство спортивных товаров в Подмосковье увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она пояснила, что также в регионе за семь месяцев на 30% выросло производство текстильных изделий и одежды на 13,4%.

«Производство кожи и изделий из кожи выросло на 64,8%, а производство обуви на 84,1%», — добавила Зиновьева.

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