Производство спецтехники расширили в Электростали по программе импортозамещения

В Электростали компания «ТК Лифт» расширила производственные возможности, введя в эксплуатацию новый цех. Современное помещение возвели на земельном участке, предоставленном областными властями на льготных условиях.

В строительство и запуск цеха вложили свыше 110 миллионов рублей. Производственные процессы уже начались.

«Вывод предприятия на полную мощность позволит суммарно создать порядка 40 рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «ТК Лифт» выпускает широкий ассортимент продукции: от крюковых систем до самосвалов, мусоровозов и прицепной техники. Она также осуществляет сервисное обслуживание и представляет в стране марку FAW. Качество продукции подтверждено знаком «Сделано в России».

«Первую продукцию на новой площадке мы выпустили в 2024 году. Это самосвалы для работы с асфальтоукладчиком со специальными эксклюзивными кузовами российского производства. Самосвалы уже отгружены заказчику», — уточнил отметил генеральный директор компании Никита Харизин.

Введение нового цеха в эксплуатацию позволило предприятию выпускать до двух тысяч единиц спецтехники в год.