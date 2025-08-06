Производство спецодежды запустят в Электростали к 2026 году

Компания «Лекпроф» получила разрешение на ввод в эксплуатацию здания швейного производства в Электростали. Там будут производить специальную и повседневную одежду. Новые цеха планируют запустить в 2026 году.

Компания шьет одежду с фирменными логотипами для торговых сетей и предприятий, рассказали в областном Мининвесте. Для создания нового цеха организация воспользовалась региональной программой поддержки по аренде земельного участка в аренду за один рубль. Общая площадь застройки превысила 1,3 тысячи квадратных метров.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, в проект инвестировали около 32 миллионов рублей. Ожидается, что до конца года там создадут 20 новых рабочих мест, а после — еще около 40.

«После достижения полной производственной мощности предприятие планирует выпускать 28 тысяч единиц изделий ежегодно. В течение 2027 года запланировано дальнейшее расширение масштабирование производства путем приобретения современного оборудования, увеличения темпов и количества выпускаемой продукции», — сказала она.

Швейное производство ориентировано на массовый пошив изделий, в том числе защитной спецодежды. Предприятие также будет выпускать униформу для промышленных, медицинских, строительных и других предприятий.

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