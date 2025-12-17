Производство соусов запустят в поселке Михнево в 2026 году
В поселке Михнево в Ступинском округе завершают строительство современного завода по производству майонеза и соусов. Работы выполнены уже на 86%.
Строители монтируют инженерные сети и начинают устанавливать оборудование, одновременно отделывая помещения и приводя в порядок территорию вокруг.
Инвесторы вложили в проект полтора миллиарда рублей. Импортозамещающее производство займет площадь более 15 тысяч квадратных метров.
После запуска завод сможет выпускать до 10 тысяч тонн продукции каждый месяц и будет поставлять ее в крупные магазины, кафе, рестораны и отели по всей России.
Сначала там планируют создать более 55 рабочих мест для местных жителей, а в будущем штат может вырасти до 200 сотрудников.
За строительство отвечает компания «ПК Печагин», которая уже выпускает свыше 90 видов майонеза. Новый завод позволит расширить ассортимент, добавив в линейку кетчупы и другие соусы.
Главный плюс производства — оно будет использовать только натуральное сырье российского происхождения. Все этапы строительства проходят под контролем Главгосстройнадзора Московской области, а Центр содействия строительству при правительстве региона помогает оперативно получать все необходимые разрешения и согласования.
Предприятие планируют открыть уже первом квартале 2026 года.