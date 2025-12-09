Производство системных блоков для компьютеров запустят в Химках до конца года

В Химках построили производственно-складской комплекс площадью более девяти тысяч квадратных метров. Объект предназначен для мелкосерийного производства непродовольственных товаров, включая сборку системных блоков персональных компьютеров, а также для хранения промышленной продукции различного назначения. В здании предусмотрены комфортные условия работы для сотрудников и современное оборудование.

Особое внимание при строительстве уделили пожарной безопасности. Комплекс оснащен современными системами защиты, а хранение легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных веществ исключено, что снижает риск чрезвычайных ситуаций. Для удобства доставки и отгрузки продукции предусмотрены 14 ворот для транспортных средств, что ускорит обработку грузов и улучшит логистику.

Новый объект создаст около 50 рабочих мест, что положительно скажется на экономике города и обеспечит дополнительную занятость для жителей Химок. Комплекс откроют до конца года. Он станет важным элементом городской инфраструктуры, поддерживая развитие промышленности и создавая новые возможности для бизнеса и населения.