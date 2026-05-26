Производство систем очистки воды создаст 200 рабочих мест в Солнечногорске

Производство систем очистки воды для басейнов, предприятий пищевой промышленности и фармацевтических производств запустят в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Там построят производственно-складской комплекс стоимостью два миллиарда рублей.

На предприятии создадут около 200 рабочих мест, рассказали в региональном Мининвесте. Там будут выпускать оборудование, которое используется для подготовки и очистки воды на спортивных, промышленных и коммерческих объектах.

Площадь здания превысит 13 тысяч квадратных метров. Первый этап работ уже готов на 95%. Складскую часть достроят в июне этого года, производственный блок — до конца 2026, а административный корпус — в 2027-м. Работы ведут под контролем специалистов стройнадзора. Застройщиком выступила компания «БКИ».