Производство ротационных косилок запустят в Люберцах в 2027 году

В Люберцах запланировано масштабное расширение производства отечественного навесного оборудования для сельскохозяйственной техники. Главное управление государственного строительного надзора Московской области дало разрешение на возведение двух новых зданий.

Площадь каждого корпуса составит около полутора тысяч квадратных метров. Их построят в рамках программы импортозамещения.

Реализация проекта позволит ежегодно выпускать до 1300 единиц оборудования, которое заменит зарубежные аналоги.

На новых площадях наладят выпуск современных навесных ротационных косилок, предназначенных для работы в сложных условиях, включая покос пастбищ и удаление крупных сорняков.

Проект сопровождает Центр содействия строительству при правительстве Московской области, специалисты которого уже провели предварительную проверку документации и обеспечили получение разрешения без задержек.

Общий объем инвестиций в строительство новых производственных цехов составит около 200 миллионов рублей.

Новое высокотехнологичное производство планируют запустить в 2027 году.