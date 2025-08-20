Производство противопожарных дверей для лифтовых шахт запустили в Мытищах

Расположен завод в Кардо-Ленте городского округа Мытищи. Производство уже запустили. Новые четырехстворчатые противопожарные двери и лифтовые системы, будут способны выдерживать прямое воздействие огня и продуктов горения до 60 минут.

Эксперты подчеркивают, что данное техническое решение предоставляет спасательным службам критически важное преимущество в чрезвычайных ситуациях.

Конструктивные особенности разработанных систем обеспечивают эффективное предотвращение распространения огня между этажами зданий, что является ключевым фактором в минимизации ущерба и сохранении жизни людей. Продукция успешно прошла комплексные испытания в аккредитованной лаборатории и соответствует международным стандартам пожарной безопасности