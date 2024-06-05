Китай выбрал Подмосковье для запуска нового производства промышленных роботов

Промышленных роботов начнут производить в Подмосковье по соглашению на ПМЭФ

Производство промышленных роботов в Подмосковье запустят к концу 2024 года. Площадку выберут в Солнечногорске или Одинцове. Средняя цена одного робота — два миллиона рублей. Соглашение по проекту подписали на XII Петербургском международном экономическом форуме .

Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья заключило договор с компанией CRP Automation Russia. Она входит в китайский топ рейтинга по поставкам в роботостроительстве.

Проект принесет жителям десятки новых рабочих мест. «СМТ» — дистрибьютер китайского производителя промышленных роботов. Основная площадка располагается в провинции Сычуань, а вторая появится в Подмосковье.

Мининвест помогает с подбором локации в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске или в Одинцове, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.