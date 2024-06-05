Китай выбрал Подмосковье для запуска нового производства промышленных роботов
Промышленных роботов начнут производить в Подмосковье по соглашению на ПМЭФ
Производство промышленных роботов в Подмосковье запустят к концу 2024 года. Площадку выберут в Солнечногорске или Одинцове. Средняя цена одного робота — два миллиона рублей. Соглашение по проекту подписали на XII Петербургском международном экономическом форуме.
Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья заключило договор с компанией CRP Automation Russia. Она входит в китайский топ рейтинга по поставкам в роботостроительстве.
Проект принесет жителям десятки новых рабочих мест. «СМТ» — дистрибьютер китайского производителя промышленных роботов. Основная площадка располагается в провинции Сычуань, а вторая появится в Подмосковье.
Мининвест помогает с подбором локации в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске или в Одинцове, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
Проект мы рассчитываем развивать оперативно, запустив производство на готовых площадях в конце 2024 года.
Екатерина Зиновьева
Запланировали три этапа реализации. Уже на первых двух проект принесет около 60 рабочих мест.
«Постепенно предприятие будет наращивать объемы и расширять модельный ряд роботов. В перспективе рассчитываем максимально локализовать эту продукцию в Подмосковье», — сказала Екатерина Зиновьева.
В модельный ряд CRP входят роботы для сварки и паллетирования, коллаборативные, SCARA и другие. Сначала запустят производство шести образцов.
«На втором локализуем сборку и расширим модельный ряд до 20 моделей, на третьем — компонентную базу и систему управления. Планируемые объемы выпуска — до тысячи роботов ежегодно», — рассказал генеральный директор CRP Automation Russia Григорий Обуздин.
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