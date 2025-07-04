Производство промышленных контейнеров запустят в Подольске к концу 2025 года

Компания «Еврокуб», которая специализируется на поставках строительных материалов и инъекционного оборудования, наладит в Подольске выпуск промышленных контейнеров для транспортировки и хранения жидкостей, сыпучих материалов, химикатов и продуктов питания. Здесь создадут свыше 50 рабочих мест.

В будущих цехах проводятся активные ремонтные работы, чтобы к концу текущего года запустить первую производственную линию. В 2026 году предприятие планирует выйти на полную мощность и выпускать более 35 тысяч контейнеров ежегодно.

«Будем сопровождать проект на всех этапах, чтобы вместе реализовать амбициозные планы и укрепить промышленный потенциал округа», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Общий объем инвестиций превышает 820 миллионов рублей. Существенную поддержку компании оказал Фонд развития промышленности Московской области: 80 миллионов рублей инвестор получил в виде льготного займа.