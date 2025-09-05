Производство промышленного оборудования в Щелкове повысит эффективность

Компания «ДжиЭрСи» из Щелкова присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», который реализуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Предприятие работает в регионе уже 20 лет. Компания занимается производством и ремонтом промышленного оборудования и спецтехники, а также оказывает услуги выездной металлообработки. Недавно на заводе прошло стартовое совещание с участием специалистов Регионального центра компетенций. В качестве пилотного направления выбрали ремонт валов.

Перед рабочей группой поставили задачу сократить время ремонта на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15% и повысить выработку на рабочих местах на 10%. После завершения пилотного этапа компания планирует внедрять практики бережливого производства и на других участках.

Напомним, чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», необходимо подать заявку на платформе Производительность.рф.