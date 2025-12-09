Производство прицепов и полуприцепов запустят в Солнечногорске в 2028 году

Компания «СибЕвроВэн» получила в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске землю без торгов для строительства нового производства прицепов и полуприцепов-рефрижераторов. Площадь участка превышает четыре гектара.

Общая сумма инвестиций достигла 700 миллионов рублей.

«В рамках проекта будет создано производство прицепов и полуприцепов-рефрижераторов площадью девять тысяч квадратных метров. На предприятии будет создано порядка 130 рабочих мест для жителей региона. После запуска на полную мощность предприятие сможет выпускать до 1500 единиц техники в год», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «СибЕвроВэн» работает уже 15 лет и входит в тройку лидеров по производству полуприцепов. На предприятии также выпускают фургоны для перевозки замороженных продуктов, бортовые платформы и манипуляторы.

Проект реализуют по льготной программе, которая позволяет инвесторам арендовать муниципальную землю без аукциона, а при выполнении всех условий — выкупить ее всего за 15% от кадастровой стоимости.

Завод планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Подобрать площадку для бизнеса в Подмосковье можно с помощью специальной инвестиционной карты.