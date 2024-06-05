Производство препаратов для лечения онкологических заболеваний запустят в Дубне

Компания «АлФарма» откроет на территории особой экономической зоны «Дубна» высокотехнологичный комплекс по разработке и производству лекарств. Среди них будут препараты для лечения онкологических заболеваний. Соглашение об открытии комплекса подписали на Петербургском международном экономическом форуме .

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, предприятие будет выпускать гормональные, антибактериальные и противоопухолевые препараты. Как рассказала заместитель председателя правительства региона, глава министерства Екатерина Зиновьева, в предприятие инвестируют более 1,2 миллиарда рублей.

«Приступить к строительству первой очереди комплекса инвестор планирует в первом квартале 2025 года. Ввести в эксплуатацию весь комплекс площадью более 6,3 тысячи квадратных метров планируется в первом полугодии 2028 года. На первом этапе на предприятии в городском округе Дубна создадут более 50 рабочих мест, с запуском второй очереди штат будет увеличен еще на 50 человек», — отметила она.

Компания разместит на территории ОЭЗ физико-химические лаборатории, производственный и упаковочный участки, а также офисы и склады. Там будут не только выпускать импортозамещающие препараты, но и создавать новые. Поставлять продукцию будут по всей России, а также в страны СНГ, Азии и Африки.

«Запуск производства лекарственных средств на территории ОЭЗ „Дубна“ с предоставлением льгот и готовой инфраструктуры позволит нашей компании значительно сократить затраты на разработку и производство препаратов и, следовательно, уменьшить себестоимость продукции. Таким образом, мы сможем производить современные жизненно важные лекарства, которые будут доступны для пациентов по всей России», — отметил генеральный директор «АлФарма» Станислав Сидоров.

В год на предприятии планируют производить не менее 400 миллионов препаратов, в том числе 15 миллионов противоопухолевых капсул и таблеток. Их будут использовать для лечения пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ВИЧ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых совместных проектах с Узбекистаном. Там планируют открыть завод сухих молочных смесей для детей, цех компонентов для автомобилей и запустить аптечный ретейл для защиты растений.

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