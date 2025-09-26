Производство полотенцесушителей расширят в Электростали за счет льготного займа

Компания «Терминус», специализирующаяся на производстве полотенцесушителей, готовится к масштабной модернизации предприятия в Электростали. Обновление производственных мощностей станет возможным благодаря поддержке Фонда развития промышленности Московской области.

Предприятию предоставят льготный заем на пять лет в размере 40,9 миллиона рублей под 3% годовых.

«Общий объем инвестиций составляет 58,4 миллиона рублей. Средства пойдут на приобретение и установку оборудования под серийное производство полотенцесушителей и дизайн-радиаторов. Проект планируется реализовать во втором квартале 2026 года», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ключевым этапом модернизации станет закупка современных машин для нанесения металлизированного покрытия на изделия из нержавеющей стали в вакуумной среде. Это технологическое обновление позволит значительно увеличить производственные объемы.

Сейчас мощности предприятия позволяют выпускать около 500 тысяч полотенцесушителей в год, а после модернизации это число вырастет до 800 тысяч.

Компания «Терминус», основанная в 2009 году, стала одним из пионеров в производстве полотенцесушителей не только в России, но и на рынке стран СНГ. Сегодня предприятие сосредоточено на выпуске продукции из нержавеющей стали и продолжает развивать линейку изделий.

Подмосковные предприятия, планирующие расширение и технологическое обновление, могут воспользоваться льготными мерами поддержки Фонда развития промышленности. Он предлагает займы под ставки от 0,5% до 5% годовых сроком до семи лет. Подробнее о программах можно узнать на официальном сайте.

Также предприятия могут получить льготные займы в Фонде развития промышленности России — под 3% или 5% годовых. Дополнительная информация доступна на портале.