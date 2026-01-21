Производство полимерной пленки для солнечных панелей запустят в Дубне

Компания «Эверлайт Филм» стала резидентом особой экономической зоны «Дубна». На ее площадке организуют производство специальной полимерной пленки, которая необходима для создания солнечных панелей.

Инвестиции в запуск предприятия достигли примерно 533 миллиона рублей.

«На высокотехнологичном автоматизированном производстве планируется создать порядка 40 рабочих мест», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания будет не только выпускать продукцию, но и вести разработки. Специалисты займутся созданием новых рецептур и усовершенствуют технологии производства полимерных пленок для фотоэлектрических модулей.

Они играют важную роль в развитии солнечной энергетики. Пленка защищает чувствительные элементы панелей от влаги, перепадов температуры и солнечного излучения, при этом оставаясь прозрачной.

Кроме того, пленка надежно скрепляет все части панели в единую конструкцию. Современные разработки могут повышать эффективность работы, отражая свет между элементами.

Компания намерена проводить собственные научно-исследовательские работы, чтобы подтверждать высочайшее качество продукции и улучшать ее ключевые характеристики.

Проект важен не только для импортозамещения, но и для всей отрасли. Продукция «Эверлайт Филм» будет отличаться доступной ценой по сравнению с зарубежными аналогами, высоким качеством, а также будет стимулировать развитие в России собственного производства сырья для таких пленок.