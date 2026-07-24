Производство полиграфических и мебельных красок построят в Богородском округе

В Богородском округе появится новый завод лакокрасочных материалов для полиграфии и мебели. Компания «Хай-тек Коатингс» уже получила разрешение на строительство — уведомление поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья.

Площадь будущего корпуса — 3,5 тысячи квадратных метров. Застройщик планирует уложиться в срок меньше года: сейчас готовность объекта оценивают в 15%.

Предприятие займется выпуском трех видов продукции: органических красок для флексопечати (600 тонн в год), водно-дисперсионных красок для декоративной бумаги (600 тонн), а также акриловых смол (200 тонн).

Все это активно используют в полиграфии, рекламной и мебельной отраслях.

Проект реализуют в рамках импортозамещения при поддержке областного Центра содействия строительству. Земельный участок компания получила по льготной программе «Земля за 1 рубль».