Производство полевых душей для военнослужащих запустили в Пушкино

В Пушкино запустили производство полевых душей для военнослужащих. Первую партию уникального оборудования выпустила местная компания «Пластик Он Лайн».

В проект инвестировали около 40 миллионов рублей.

«В этом году на предприятии планируют выпустить не менее 10 тысяч полевых душей. С запуском новой линии будут созданы и новые рабочие места — уже сейчас здесь готовы принять на работу около 20 новых сотрудников», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Полевой душ — это компактная система, состоящая из силиконовой емкости для воды, насоса-помпы, душевой лейки со шлангом и датчиком уровня жидкости.

Уникальность разработки заключается в возможности ее использования в условиях дефицита воды. Перед запуском в серию изделия прошли полевые испытания с участием военных.

Изначально предприятие запустило небольшой цех, где создавали сухие души.

«Со временем он расширился, и на сегодняшний день мы работаем сразу на двух производственных площадках Подмосковья, постоянно наращиваем производственные мощности и расширяем ассортимент выпускаемой продукции, которую поставляем в зону СВО. Так, например, только в прошлом году наше предприятие выпустило более восьми миллионов изделий», — рассказал генеральный директор компании «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.