Производство подземных систем хранения бытовых отходов запустили в Серпухове

На базе Серпуховского лифтостроительного завода, входящего в группу компаний «Садовое кольцо», начался выпуск современных подземных систем хранения мусора. Новое направление стало частью стратегии диверсификации предприятия.

Системы будут производить в промышленных масштабах.

«Уже сегодня Серпуховский лифтостроительный завод может выпускать две тысячи единиц продукции в год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В развитие предприятия инвестировали уже свыше двух миллиардов рублей.

Разработанные системы успешно применяют в некоторых жилых комплексах, расположенных в Красногорске, скоро их установят в одном из кварталов Уфы.

«Мы видим, как такие решения повышают комфорт городской среды и готовы масштабировать их на новых объектах», — пояснил заместитель генерального директора по развитию Серпуховского лифтостроительного завода Дмитрий Захаров.

Новая система представляет собой скрытый под землей контейнерный модуль объемом до пяти кубических метров с компактной наземной загрузочной колонной. Такое решение сохраняет эстетику городского пространства, позволяя использовать для вывоза отходов стандартную технику.