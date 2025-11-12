Производство пластырей для фиксации катетеров запустили в Дубне

Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «Эверс», приступила к выпуску новой медицинской продукции. На предприятии будут производить пластырь для фиксации катетеров.

Важным событием года для компании стало получение регистрационного удостоверения на производство этого импортозамещающего медицинского изделия.

«На территории ОЭЗ „Дубна“ компания „Эверс“ работает с 2018 года, за это время ею был построен собственный завод и налажено производство медицинских изделий. На сегодняшний день в проект инвестировано более 390 миллионов рублей. Мощности компании позволяют производить более 70 миллионов единиц продукции в год», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки регина Екатерина Зиновьева.

Руководитель «Эверс» Илья Хорунжин обратил внимание на то, что пластырь для фиксации канюль и катетеров пользуется большим спросом. Конструкция включает фиксирующую адгезивную прозрачную полиуретановую основу и рамку из силиконизированной бумаги.

Особенностью изделия является бумажная полоска с клеевым слоем, на которой можно указать время установки. Скоро объем выпуска достигнет несколько десятков тысяч штук.

Параллельно компания продолжает выпуск гидрогелевых средств собственной разработки, созданных на основе хитозана. Они особенно полезны при оказании экстренной и полевой медицинской помощи, а также в хирургических, паллиативных и ожоговых отделениях медучреждений по всей стране.

С начала года компания «Эверс» выпустила почти два миллиона единиц таких средств.

Хитозан добывают из панциря ракообразных. Он способен ускорять заживление, стимулировать регенерацию тканей, а также доставлять в рану лечебные компоненты.