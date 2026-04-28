Производство пластиковых вилок для лапши запустят в Раменском осенью 2027 года

В Подмосковье расширяет мощности единственный в России дистрибьютер корейской компании «Доширак Коя». Новое производственно-складское здание появится в Раменском округе.

На новой площадке будут выпускать одноразовые пластиковые вилки для лапши быстрого приготовления.

Под производство отведут почти шесть тысяч квадратных метров, полторы тысячи займет помещение загрузки сырья, а еще почти три тысячи — пространство отгрузки готового товара.

Возведение объекта началось в сентябре прошлого года.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской проверили площадку и отметили, что здание готово на 45%.

Сейчас подрядчик устанавливает ограждающие конструкции и монтирует внутренние инженерные системы.

Завершить работы и ввести производство в эксплуатацию планируют в ноябре будущего года.

На предприятии будут выпускать свыше 134 тысяч тонн продукции в год.