Производство пластиковых вилок для лапши запустят в Раменском осенью 2027 года
В Подмосковье расширяет мощности единственный в России дистрибьютер корейской компании «Доширак Коя». Новое производственно-складское здание появится в Раменском округе.
На новой площадке будут выпускать одноразовые пластиковые вилки для лапши быстрого приготовления.
Под производство отведут почти шесть тысяч квадратных метров, полторы тысячи займет помещение загрузки сырья, а еще почти три тысячи — пространство отгрузки готового товара.
Возведение объекта началось в сентябре прошлого года.
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской проверили площадку и отметили, что здание готово на 45%.
Сейчас подрядчик устанавливает ограждающие конструкции и монтирует внутренние инженерные системы.
Завершить работы и ввести производство в эксплуатацию планируют в ноябре будущего года.
На предприятии будут выпускать свыше 134 тысяч тонн продукции в год.