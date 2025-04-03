Производство пищевых ингредиентов расширят в Подольске к 2027 году

В Подольске создадут новую площадку для выпуска специализированных ингредиентов для кондитерских и молочных предприятий. О планах по расширению производственных мощностей объявила компания «Деловое партнерство».

Объем инвестиций в проект составил 83,2 миллиона рублей.

«После выхода на полную мощность на новом производстве планируется выпускать свыше 200 тонн экструзионной продукции ежегодно», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Этот проект имеет важное значение для развития пищевой промышленности региона. Он не только создаст дополнительные рабочие места, но и усилит позиции компании на рынке импортозамещающей продукции. Особое внимание при его реализации уделят соблюдению современных стандартов качества и экологической безопасности.

«Для того, чтобы расширить уже имеющееся производство, компании передан в льготную аренду земельный участок площадью 0,3 гектара под строительство производственного здания площадью около 340 квадратных метров для обеспечения потребностей предприятия в производственных мощностях по выпуску продукции», — пояснил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

Новая площадка начнет работать в 2027 году.

Для предпринимателей, заинтересованных в реализации собственных проектов в Подмосковье, доступна специальная инвестиционная карта.