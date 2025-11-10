Производство передовых стоматологических микроскопов наладят в Солнечногорске

Компания «Фирма БСТ-3» приобрела помещение на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске. Там будут собирать и обслуживать стоматологические микроскопы. В проект инвестируют 120 миллионов рублей.

«Фирма БСТ-3» — официальный дистрибьютор стоматологических микроскопов ZUMAX в России. Это один из крупнейших производителей такого оборудования в мире. Компания приобрела посещение площадью 600 квадратных метров в индустриальном парке «Есипово», где будут собирать микроскопы и проводить сервисное обслуживание. Оборудование компании используют в хирургии, стоматологии, оториноларингологии и нейрохирургии.

«На площадке будет создано до 25 высокотехнологичных рабочих мест для инженеров-сборщиков, оптиков, специалистов по контролю качества и техническому обслуживанию. Запуск первой очереди запланирован на середину 2026 года», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Площадка в «Есипово» станет первой производственной базой компании в Московской области. Это важный шаг для развития локализации и импортозамещения в сфере медицинской оптики.

«Расположение обеспечивает оперативную логистику поставок и транспортную доступность для сотрудников, а наличие сильных резидентов создает благоприятную деловую среду и условия для технологического партнерства», — прокомментировал основатель компании «Фирма БСТ-3» и ZUMAX RUSSIA Олег Бронин.

Инвесторы могут подобрать площадку для реализации своего проекта на инвестиционной карте региона.