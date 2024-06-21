Производство печек расширят в Ленинском округе совместно с компанией из Китая

Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

Завод печей и ленточных пил «Эс Ти Кроун» из Ленинского округа расширит производство. Проект реализуют вместе с китайской компанией Simsen.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, предприятие основали в 2004 году. Оно занимается производством продукции для авиастроения, судостроения, машиностроения, ракетостроения и других областей промышленности. В организации трудятся более 60 человек.

«Для расширения производства компания „Эс Ти Кроун“ арендовала площади размером четыре тысячи квадратных метров. Плановый объем инвестиций в реализацию проекта составляет порядка 300 миллионов рублей. На предприятии планируется дополнительно создать около 15 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Компания владеет своим конструкторским бюро, что позволяет оперативно реагировать на изменения в производстве, анализировать рыночные тенденции и защищать интеллектуальную собственность.

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