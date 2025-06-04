Производство орехов с глазурью и напитков запустят в Чехове в 2025 году

В Чехове построят предприятие по производству орехов с глазурью, сухофруктов и сокосодержащих напитков. Компания «Орбита» возведет здание площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров.

Разрешение на строительство уже получено.

«Объем вложений в инвестиционный проект составляет свыше 83 миллионов рублей, будет создано более 20 новых рабочих мест. Проект планируется реализовать в этом году», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Компания «Орбита» наладит производство орехов с уникальными вкусами, а также сухофруктов премиум-класса, в том числе фиников.

Продукцию в основном будут продавать в крупнейших российских торговых сетях и на маркетплейсах.