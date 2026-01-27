Производство оконных систем расширят во Фрязине в 2026 году

Подмосковный производитель оконных систем, компания Melke из Фрязина, объявила о планах по расширению ассортимента. В ближайшее время она начнет выпускать современное алюминиевое остекление для фасадов, а также пластиковые наружные двери в разнообразных цветовых решениях.

В октябре минувшего года компания представила новую систему Melke Alurix.

«Она предназначена для изготовления теплых окон и входных дверей, а также теплых подъемно-сдвижных створок больших размеров. Сейчас мы готовимся к запуску производства новых систем из алюминия для фасадного остекления. В планах до конца года выпустить более семи тысяч квадратных метров фасадного остекления», — пояснил руководитель отдела маркетинга и рекламы компании Никита Петюшин.

Также предприятие готовит важное обновление на 2026 год. В планах — значительно расширить палитру цветов для оконных систем благодаря собственной технологии Melke Cool Colours и начать выпускать цветные пластиковые двери.

Для их производства используют метод трехуровневой экструзии, что позволяет отказаться от традиционной ламинации и улучшить характеристики изделий. Согласно прогнозам, годовой объем выпуска таких дверных систем может достичь 12 тысяч квадратных метров.

Продукцию компании смогут приобретать как российские заказчики, так и покупатели из-за рубежа.

Компания начала работать в 2019 году. За время своего существования она вложила более двух миллиардов рублей в развитие производства и создание собственного бренда.

В общей сложности предприятие выпустило около 60 тысяч тонн высококачественного профиля для изготовления окон.