Производство оборудования водоподготовки и водоочистки запустят в Дубне

Компания «Пром Технологии 4.0» запустит новый цех по производству оборудования водоподготовки и водоочистки в Дубне. Проект реализуют на территории особой экономической зоны.

Резидент особой экономической зоны «Дубна» займется разработкой и производством оборудования и установок для фильтрования или очистки воды, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева. В проект инвестировали 350 миллионов рублей.

«Площадь производства — более 5,1 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект составили 350 миллионов рублей. На производстве будет создано более 50 рабочих мест», — отметила Екатерина Зиновьева.

Компания выпускает продукцию для повышения качества жидкости, освобождая ее от солей и примесей. В будущем «Пром Технологии 4.0» планирует расширить линейку и выпускать оборудование для нефтегазовой и химической отраслей.

Инвесторы могут выбрать площадку для реализации проектов на инвестпортале региона.