Производство, наука и образование. Андрей Воробьев обсудил сферы сотрудничества с Узбекистаном

Совет регионов России и Узбекистана, в котором примут участие президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев, пройдет в Конгресс-центре Ташкента. Накануне встречи губернатор Московской области Андрей Воробьев и премьер-министр Абдулла Арипов обсудили сотрудничество в самых разных сферах.

«Знаем, сколько добрых дел делает ее хоким Шухратбек Абдурахманов для своей страны, а также инвестирует в Россию. И с Московской областью теперь тесные отношения. Очень приятно, что мы сегодня здесь обсуждаем совместные планы», — отметил Воробьев.

Глава Подмосковья напомнил, что у региона давно налажены партнерские отношения с Узбекистаном, а совсем недавно прошло знакомство с Андижанской областью.

В минувший четверг губернатор Московской области принимал Шухратбека Абдурахманова в Красногорске. Представители регионов обсудили сотрудничество по ряду направлений, а делегация Узбекистана смогла ознакомиться с работой подмосковных предприятий и посетила ОЭЗ «Дубна» и индустриальный парк «Есипово».

Одним из важных направлений сотрудничества является сфера науки. Так, на сегодняшний день 13 специалистов из Узбекистана принимают активное участие в различных исследовательских программах Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

В 2022 году были заключены соглашения о сотрудничестве между ОИЯИ, Университетом «Дубна» и пятью ведущими техническими вузами Узбекистана. Студенты могут получить двойные дипломы — в своем вузе и в Университете «Дубна». В планах также организация совместной подготовки специалистов по линии ОИЯИ.

Подмосковье готово обмениваться опытом в области образования и ежегодно принимать учащихся школ, учителей и директоров из Узбекистана.