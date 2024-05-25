Делегация из Узбекистана осмотрела предприятия Подмосковья

Делегация Узбекистана под управлением главы Андижанской области Шухратбека Абдурахманова посетила особую экономическую зону «Дубна». Там они обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества и инвестиционным взаимодействием.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, а также представители руководства ОЭЗ и компаний, работающих в ней, приняли участие в мероприятии.

Визит делегации в Подмосковье состоялся перед поездкой президента России Владимира Путина в Узбекистан. В рамках этого визита губернатор региона Андрей Воробьев со своими помощниками также отправятся туда в составе делегации из Московской области.

Во время визита гости смогли ознакомиться с инфраструктурой ОЭЗ «Дубна», которая является одной из старейших в России, и узнать о возможностях локализации на ее территории. Им рассказали о деятельности резидентов, преимуществах развития производства при условии предоставления налоговых льгот.

Особое внимание уделено инновационно-технологическому центру «Ломоносов» в ОЭЗ, где на 10 тысячах квадратных метров расположены производства десятка резидентов.

«Главная цель поездки — знакомство с инвестиционными возможностями в Подмосковье, а также развитие внешнеэкономического сотрудничества с нашим регионом», — указала зампред.

Например, подмосковные предприятия активно экспортируют различные виды товаров в Узбекистан, такие как фармацевтическая продукция, транспортные средства, изделия из древесины, парфюмерия, косметика и многое другое.

YADRO — яркий пример высокотехнологичной компании, действующей в ОЭЗ «Дубна». Она специализируется на производстве собственной вычислительной техники и радиоэлектроники. Завод на правобережной площадке ОЭЗ является местом, где реализуются проекты более 46 высокотехнологичных компаний.

Делегация Узбекистана также посетила индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске, где совместно с представителями Мининвеста были изучены возможности локализации предприятий на площадках формата «Подмосковье Индастриал».

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