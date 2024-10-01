Производство молочных смесей для детей запустят в Можайске в 2027 году

Высокотехнологичный комплекс по производству сухих молочных смесей для детей построят в Можайске к 2027 году. Продукцию, которая станет полным аналогом грудного молока, планируется поставлять в разные города России и на экспорт.

Вице-губернатор Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что для реализации проекта инвестору предоставили участок площадью 10 гектаров по льготной программе «Земля за 1 рубль». Найти и оформить надел помогли Министерство имущественных отношений Московской области и Корпорация развития Московской области.

В запуск производства сухих адаптированных молочных смесей для детского питания планируется вложить 11,2 миллиарда рублей. Новый завод создаст около 180 рабочих мест.

Ввести завод в эксплуатацию и запустить производство планируется в 2027 году.

Проект реализуется российскими и иностранными инвесторами из дружественных стран. Молочные смеси смогут заменить импортные аналоги на рынке.

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